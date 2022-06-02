В оккупированном Новопскове собираются установить памятник Ленину

В пгт Новопсков, который захватили оккупанты, собираются установить памятник Ленину. Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.



Глава области опубликовал фото, на котором памятник Ленину находится в тракторном прицепе.

«Везут устанавливать. Главное — это символы. Обратно в прошлое. Ничего, мы повалим еще раз», — отметил Гайдай.

Также он высказал мнение, что вместо «кладбищ поваленных Лениных» памятники нужно разбить, чтобы «шансов на возвращение на постаменты точно не было».

Отметим, что памятник Ленину был демонтирован в рамках декоммунизации.