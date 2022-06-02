Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

Эвакуация Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Северодонецк Краматорск

В Кремле сейчас не видят возможности провести «референдумы» на оккупированных территориях Украины

02 июня 2022, 17:32

В Кремле сейчас не видят возможности провести «референдумы» на оккупированных территориях Украины

Для проведения «референдумов» о вхождении в состав РФ на оккупированных территориях Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей в Кремле ожидают «определенные условия». Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».

Песков уточнил, что, говоря об «определенных условиях», в Кремле прежде всего имеют ввиду обеспечение безопасности.

«Не в Кремле принимать решения о референдумах. Мы неоднократно говорили, что собственную судьбу должны решать сами люди, живущие на этих территориях», - сказал он.

Вчера Песков заявлял, что встреча президента Украины Владимира Зеленского и президента России Владимира Путина возможна только для финализации «некоего документа».

Еще по теме

Другое
Украина Луганская область Донецкая область Запорожская область Херсонская область
Люди
Дмитрий Песков
Прочее
Война Оккупация российская агрессия

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
18:57
Под Мариуполем обнаружили вторую фильтрационную тюрьму
17:32
В Кремле сейчас не видят возможности провести «референдумы» на оккупированных территориях Украины
16:07
Стали «чиновниками ЛНР»: Пятерым жителям Луганщины грозит до 15 лет тюрьмы
15:26
В оккупированном Новопскове собираются установить памятник Ленину
14:53
В ОВА назвали риски для людей, оставшихся в Мариуполе
12:09
В «ДНР» заявили о захвате Щурово и продвижении к Святогорску
11:53
За сутки — 20 тысяч: Сколько украинцев попали в Россию с начала войны
10:28
«ДНР» заявила, что украинских пленных могут привлечь к «восстановлению городов»
23:43
«ДНР»: Ясиновский коксохим в Макеевке попал под обстрел
23:21
Бои в Северодонецке. Жителей Мариуполя выселяют на улицу. Дайджест НД ►
19:48
Генштаб: Оккупанты заблокировали украинскую мобильную связь почти на всех захваченных территориях
17:37
Оккупанты заставляют жителей Мариуполя работать за воду
16:16
Сим-карты не работают в РФ: Что изменилось для абонентов «Феникса» на Донбассе
14:31
«ЛНР»: При обстреле Кременной погиб один человек, еще девять получили ранения
14:03
«ДНР»: В ходе обстрел в Горловке погиб мужчина, есть раненые
все новости
20:34
В бомбоубежищах под химзаводом «Азот» в Северодонецке укрываются около 800 человек
19:58
Оккупанты продолжают штурмовать Донетчину и Луганщину — сводка Генштаба
19:29
ВСУ втянули оккупантов в ловушку и «рвут» их в Северодонецке — Арестович
18:57
Под Мариуполем обнаружили вторую фильтрационную тюрьму
18:22
Оккупанты обстреляли пожарное подразделение в Святогорске
17:38
Угроза эпидемии: В Азовском море возле Мариуполя начался мор рыбы
17:38
Дело Медведчука о госизмене направили в суд, ему грозит до 15 лет лишения свободы
17:32
В Кремле сейчас не видят возможности провести «референдумы» на оккупированных территориях Украины
16:57
Новый пакет военной помощи: Швеция передаст Украине противокорабельные ракеты
16:35
На Донетчине энергетики вернули свет в дома 12 тысяч семей и предупредили о рисках
16:07
Стали «чиновниками ЛНР»: Пятерым жителям Луганщины грозит до 15 лет тюрьмы
15:26
В оккупированном Новопскове собираются установить памятник Ленину
15:20
Обстрел Соледара войсками РФ унес жизнь одного человека, двое ранены
14:53
В ОВА назвали риски для людей, оставшихся в Мариуполе
14:22
Россия оккупировала 20% территории Украины, заявил Зеленский
все новости
ВИДЕО
Бои в Северодонецке. Жителей Мариуполя выселяют на улицу. Дайджест НД ►
01 июня, 23:21
Обстрел Славянска. Из Мариуполя вывозят металл. Дайджест НД за день ►
31 мая, 23:01
Обстрел центра Донецка и утечка аммиака под Бахмутом. Дайджест НД за день ►
30 мая, 23:27

«Новости Донбасса» © 2022, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция