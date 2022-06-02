В Кремле сейчас не видят возможности провести «референдумы» на оккупированных территориях Украины

Для проведения «референдумов» о вхождении в состав РФ на оккупированных территориях Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей в Кремле ожидают «определенные условия». Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».



Песков уточнил, что, говоря об «определенных условиях», в Кремле прежде всего имеют ввиду обеспечение безопасности.



«Не в Кремле принимать решения о референдумах. Мы неоднократно говорили, что собственную судьбу должны решать сами люди, живущие на этих территориях», - сказал он.



Вчера Песков заявлял, что встреча президента Украины Владимира Зеленского и президента России Владимира Путина возможна только для финализации «некоего документа».