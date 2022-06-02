На Донетчине энергетики вернули свет в дома 12 тысяч семей и предупредили о рисках

Несмотря на активные боевые действия в регионе, ремонтные бригады за последние сутки полностью или частично восстановили электроснабжение в 22 населенных пунктах Донецкой области, обесточенных из-за боевых действий. Свет вернули более 12 тысячам семей. Об этом сообщили в пресс-службе ДТЭК Донецкие электросети.



Специалистам удалось отремонтировать ряд повреждений на оборудовании и линиях. Снова с электропитанием дома 12 332 семей в Краматорском, Бахмутском и Покровском районах.



«Ситуация в области усложняется. Из-за обстрелов без света остаются 342 населенных пункта Донецкой области. Самые сложные направления — Славянское, Авдеевское, Марьинское, Торецкое, Бахмутское и Великоновоселковское. Активные боевые действия приводят к постоянным повреждениям оборудования и линиям электропередач», — проинформировали в компании.



Также в пресс-службе подчеркнули, что ситуация на севере Донецкой области с каждым днем ​​усложняется. Это увеличивает риск отключений света из-за повреждения сетей или остановки работы некоторых энергопредприятий.