Новый пакет военной помощи: Швеция передаст Украине противокорабельные ракеты

Швеция направит Украине военную помощь в размере 95 млн евро. Об этом сообщила министр иностранных дел Швеции Анн Линде.



«Швеция отправит противокорабельные ракеты, противотанковые орудия и 12,7 мм винтовки вместе с боеприпасами в Украину», — перечислила Линде.



По ее словам, этот четвертый пакет поддержки также включает финансовую помощь Вооруженным силам Украины.



«Общая сумма включает более 95 млн евро. Война России против Украины должна прекратиться!», — подчеркнула министр иностранных дел Швеции.