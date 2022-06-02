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Оккупанты продолжают штурмовать Донетчину и Луганщину — сводка Генштаба

02 июня 2022, 19:58

Оккупанты продолжают штурмовать Донетчину и Луганщину — сводка Генштаба

Российские оккупанты продолжают применение минометов, ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня по всей линии столкновения, наносят авиаудары по гражданской инфраструктуре. Об этом говорится в оперативной сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

Ситуация на фронте в данный момент выглядит таким образом:

  • На Славянском направлении россияне основные усилия сосредотачивают на создании условий для наступления, обстреляли гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Довгенькое, Вернополье, Грушуваха, Большая Камышеваха и Гусаровка.
  • На Лиманском направлении оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру в районах Соснового, Святогорска, Старого Каравана и Райгородка. Вели штурмовые действия в районах населенных пунктов Студенок, Сосновое и Яровое, здесь продолжаются бои. В этом направлении враг активизировал работу средств радиоэлектронной борьбы.
  • На Северодонецком направлении оккупанты продолжают обстрелы позиций Сил обороны и гражданской инфраструктуры Северодонецка и Лисичанска. Российская штурмовая авиация нанесла авиаудары в районах населенных пунктов Устиновка и Боровское. Кроме того, вблизи Боровского противник вел штурмовые действия, успеха не имел.
  • На Бахмутском направлении враг вел наступательные и штурмовые действия в районах Камышевахи, Николаевки, Врубовки, Берестово и Белогоровки, боевые действия продолжаются.
  • На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях оккупанты активных боевых действий не проводили, пытаются усилить группировку и восстановить потери вооружения и военной техники. Нанесли авиаудары по гражданской инфраструктуре Марьинки. Кроме того, обстрелы зафиксированы в районах населенных пунктов Видродження, Доломитное, Торецк, Новобахмутовка, Авдеевка, Пески, Никольское, Угледар и других.

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