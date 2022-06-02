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В бомбоубежищах под химзаводом «Азот» в Северодонецке укрываются около 800 человек

02 июня 2022, 20:34

В бомбоубежищах под химзаводом «Азот» в Северодонецке укрываются около 800 человек

В нескольких бомбоубежищах под химическим заводом «Азот» в Северодонецке находятся около 800 человек. Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в интервью CNN.

По его словам, местные жители укрылись в бомбоубежищах советских времен под заводом.

«Там есть местные жители, которых попросили покинуть город, но они отказались. Там тоже есть дети, но их немного», — пояснил Гайдай.

Он сообщил, что во вторник российский авиаудар поразил резервуар с азотной кислотой на заводе «Азот», но людям в бомбоубежищах ничего не угрожает.

«Слава богу, людям ничего не угрожало. Поскольку облако поднялось и сразу двинулось, смертельной опасности нет», — отметил глава области.

Он также добавил, что на заводе осталось лишь небольшое количество химикатов, и сам завод не имеет значения с военной точки зрения.

24 мая россияне обстреляли химзавод «Азот» в Северодонецке, погибли четыре человека.

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