В бомбоубежищах под химзаводом «Азот» в Северодонецке укрываются около 800 человек

В нескольких бомбоубежищах под химическим заводом «Азот» в Северодонецке находятся около 800 человек. Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в интервью CNN.



По его словам, местные жители укрылись в бомбоубежищах советских времен под заводом.



«Там есть местные жители, которых попросили покинуть город, но они отказались. Там тоже есть дети, но их немного», — пояснил Гайдай.



Он сообщил, что во вторник российский авиаудар поразил резервуар с азотной кислотой на заводе «Азот», но людям в бомбоубежищах ничего не угрожает.



«Слава богу, людям ничего не угрожало. Поскольку облако поднялось и сразу двинулось, смертельной опасности нет», — отметил глава области.



Он также добавил, что на заводе осталось лишь небольшое количество химикатов, и сам завод не имеет значения с военной точки зрения.

24 мая россияне обстреляли химзавод «Азот» в Северодонецке, погибли четыре человека.