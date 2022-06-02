Сегодня из-за обстрелов россиян погибли трое мирных жителей Донетчины

За четверг, 2 июня, в результате российских обстрелов погибли трое жителей Донецкой области. Об этом сообщил глава областной военной администрации Павел Кириленко.



Он уточнил, что два человека погибли в Авдеевке и один — в Старом Караване.



Еще 9 человек получили ранения.



Всего с начала российского вторжения подтверждено 464 случая гибели мирных жителей Донетчины, еще 1211 человек получили ранения. Данное количество приведено без учета числа в Мариуполе и Волновахе, поскольку его сейчас установить невозможно.