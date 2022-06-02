Оккупанты нанесли по Николаевской области массированный ракетный удар

Сегодня российские силы нанесли по Николаевской области массированный ракетный удар с применением стратегической авиации. Об этом сообщает Оперативное командование «Юг».



«Четырьмя крылатыми ракетами противник ударил по ранее разрушенному железнодорожному мосту в районе села Трихаты. Также атакованы Черноморское побережье Николаевской области и тыловые районы наших позиций. Очевидно, враг пытается усилить психологическое давление на мирное население и подразделения сил обороны, чтобы снизить динамику контрнаступательных действий», — заявили в ОК «Юг».



Кроме того, сообщается, что в ночь на 2 июня оккупанты из «Урагана» атаковали Очаков, а областной центр город Николаев в очередной раз подвергся артиллерийскому обстрелу 203 мм снарядами и реактивными системами залпового огня.



«Поражены промышленные предприятия, автодорожные развязки, объекты городской и пригородной инфраструктуры. Данные о пострадавших уточняются», — говорится в сообщении.