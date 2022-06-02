«Ураган» и кассетные боеприпасы: Россияне снова обстреляли Днепропетровщину

Сегодня российские оккупанты обстреляли территорию двух громад в Днепропетровской области. Об этом сообщил глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.



«Сегодня враг обстрелял территорию Покровской громады в Синельниковском районе: возле одного из населенных пунктов взорвался кассетный боеприпас. На месте спасатели обнаружили около 40 современных кассетных боевых элементов от снаряда РСЗО. На днях пиротехники должны их уничтожить. Жертв, разрушений нет», — написал Лукашук в своем телеграм-канале.



Кроме того, днем под обстрел попала и территория Зеленодольской громады в Криворожском районе. Здесь за пределами одного из сел был обнаружен вражеский артиллерийский снаряд. Также на месте найден и один снаряд от «Урагана».



«К вечеру оккупанты попали уже по населенному пункту снова в Зеленодольской громаде. Там повреждены дома и газопровод. Информации о пострадавших по состоянию на данный момент нет», — сообщил Лукашук, подводя итоги дня.