Славянск под прицелом. В Мариуполе готовятся давать паспорта РФ. Дайджест НД ►

Ежедневная сводка «Новости Донбасса» по ситуации на Востоке Украины и по всей стране. Сегодня в выпуске:

Российские войска приближаются к Славянску. Заявляют о захвате Щурово и продвижении к Святогорску.

Большая часть Донецкой области без электроэнергии. Ситуация в Соледаре и Марьинке.

Северодонецк на 80% захвачен. ВСУ отодвинули российские войска с нескольких улиц города.

В Северодонецке обстреляли химзавод «Азот», в Лисичанске — больницу.

В Мариуполе на улицах повсюду свалка. Оккупанты тем временем готовятся раздавать российские паспорта.

Группировки «ДНР» и «ЛНР» назвали число погибших мирных жителей с февраля 2022 года.