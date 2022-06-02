В Мариуполе погибших от обстрелов и ранений хоронят только в братских могилах

Российские оккупанты в Мариуполе не разрешают хоронить погибших от обстрелов людей в отдельных могилах. Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в своем телеграм-канале.



По его словам, захватчики придумали «новые издевательства» для мариупольцев.



«Справку о смерти и праве захоронения в отдельной могиле в гробу оккупанты предоставляют исключительно по факту смерти от естественных причин. В случае гибели человека под обстрелами или даже при смерти от последствий полученных ранений справка о смерти не выдается. А хоронят человека исключительно в братской могиле безымянно. Максимум — близким могут выдать справку после захоронения о "пропавшем без вести"», — рассказал Андрющенко.



«Это уже даже не сокрытие преступлений. Это уже что-то другое. Но я не знаю этому названия», — добавил советник мэра.