Ситуация на Луганщине: Бои в Северодонецке и авиаудар по Мирной Долине

Последствия обстрелов Луганщины. ФОТО: ОВА

В Луганской области продолжаются бои в Северодонецке, по поселку Мирная Долина российские войска нанесли авиаудар. Об этом заявил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.



«В Северодонецке, где ведутся бои в центре города, повреждены девять домов. В Лисичанске — два, а также инфраструктура и транспорт пожарной части. В частности, четыре автомобиля, на которых могли бы выезжать на пожары и спасать жизнь. 16 домов разрушены в Горском, шесть — в Золотом, еще три — в Тошковке», — перечислил Гайдай.

Он добавил, что вчера утром в Лисичанске артиллерийским снарядом оккупанта убило женщину.



«Российские захватчики продолжают обстрелы гражданской инфраструктуры и украинских военных в районах Северодонецка, Боровского, Устиновки и Лисичанска. Вражеская штурмовая авиация нанесла авиаудары вблизи Мирной Долины», — подчеркнул глава области.



По его словам, в районе Метелкино и Белогоровки противник пытался вести штурм, но понес потери и отошел на предыдущие позиции. Также оккупанты вели обстрелы в районах Золотого, Камышевахи, Николаевки, Белогоровки и Врубовки.



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