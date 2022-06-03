Лисичанск разрушен на 60%, в городе отсутствуют коммунальные услуги и связь

В Лисичанске на 60% разрушена вся инфраструктура и жилая застройка, обстрелы города с каждым днем ​​становятся все более мощными. Об этом заявил глава Лисичанской городской военно-гражданской администрации Александр Заика в эфире украинского телемарафона.



По его словам, в Лисичанске нет света, газа, электроэнергии, телефонной связи и интернета, а о ситуации в Украине люди узнают от сотрудников полиции и волонтеров. Из 100 тысяч населения, по оценке Заики, в городе осталось до 20 тысяч человек.



Заика также отметил, что трассу Бахмут-Лисичанск, несмотря на постоянные обстрелы российских войск, контролируют Вооруженные силы Украины, и в город продолжают доставлять гуманитарную помощь.



Он напомнил, что в настоящее время эвакуация из Лисичанска приостановлена.



Ранее глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай сообщил о продолжающихся боях в Северодонецке и нанесенном войсками РФ авиаударе по пгт Мирная Долина.