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Россия вряд ли сможет захватить Донецкую область из-за потерь под Северодонецком — ISW

03 июня 2022, 09:11

Россия вряд ли сможет захватить Донецкую область из-за потерь под Северодонецком — ISW

Российские войска, скорее всего, не смогут захватить Донецкую область из-за потери наступательного потенциала в боях за Северодонецк. Об этом сообщил американский Институт изучения войны (ISW).

Отмечается, что оккупанты пытаются захватить Северодонецк и Лисичанск, чтобы командование РФ смогло отчитаться об «освобождении» всей Луганской области. Но для захвата значительной территории в Донецкой области у российских войск вряд ли останутся силы.

«Российские силы, очевидно, ограничены рельефом местности на Донбассе и будут продолжать сталкиваться с проблемами при форсировании реки Северский Донец, чтобы завершить окружение Северодонецка-Лисичанска и продвигаться дальше к западу от Лимана в направлении Славянска через Райгородок», — прогнозируют аналитики.

Аналитики ISW отмечают, что российское военное руководство продолжает испытывать проблемы с достаточным формированием сил и поддержанием нравственного духа мобилизованного личного состава. Российская принудительная мобилизация вряд ли создаст значительную боевую мощь и усилит низкий моральный дух и плохую дисциплину в подразделениях.

2 июня 113 полк так называемой «ДНР» опубликовал видеообращение к президенту России Владимиру Путину, в котором принудительно мобилизованные жалуются, что всю войну провели на передовой в Херсоне без еды и лекарств, а мобилизационные комитеты не проводили необходимых медицинских осмотров.

Аналитики ISW полагают, что российские войска продолжают отдавать предпочтение захвату Северодонецка за счет продвижения на других направлениях. Оккупанты продолжали штурм Северодонецка и Лисичанска. Они пытаются получить полный контроль над Луганской областью и постепенно продвигались вокруг Авдеевки.

Отмечается, что украинские контрнаступления на северо-западе Херсонской области отбросили российские войска на восточный берег реки Ингулец и, вероятно, будут продолжать нарушать российские наземные линии связи вдоль трассы Т2207.

Российские захватчики продолжали проводить непоследовательные оккупационные мероприятия на юге Украины. Это подтверждает как мощное сопротивление украинцев, так и «вероятную нерешительность Кремля по поводу того, как интегрировать оккупированную территорию».

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