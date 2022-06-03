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«ДНР»: Более 300 жителей Мариуполя вывезли в Безыменное за сутки

03 июня 2022, 09:12

«ДНР»: Более 300 жителей Мариуполя вывезли в Безыменное за сутки

За минувшие сутки из Мариуполя в подконтрольное группировке «ДНР» Безыменное Новоазовского района вывезены 319 человек. Об этом сообщает так называемый «штаб теробороны ДНР».

В числе вывезенных — 24 ребенка. В «ДНР» заявляют, что всего за период с 5 марта по 3 июня в фильтрационный лагерь в Безыменное попали 39 119 человек. Списки вывезенных мариупольцев формирует «МЧС ДНР».

Ранее сообщалось, что Россия вывезла из Украины на свою территорию уже 238 329 тысяч детей. Также сообщалось, что российские оккупанты депортируют жителей Мариуполя под видом «эвакуации».

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