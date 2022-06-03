Оккупанты разграбили Чернобыльскую АЭС на 135 миллионов долларов

Войска РФ вывезли с территории Чернобыльской атомной электростанции, которую они более месяца оккупировали в ходе вторжения в Украину, оборудование на сумму около 135 миллионов долларов. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на директора Центральной аналитической лаборатории электростанции Николая Беспалого.



По его словам, российские военные украли из ЧАЭС 698 компьютеров, 344 автомобиля, 1 500 дозиметров радиации и почти все средства пожаротушения, этот список еще ддополняется. Беспалый отметил, что на украденном оборудовании было незаменимое программное обеспечение, специально разработанное для электростанции.



Глава Госагентства Украины по управлению зоной отчуждения Евгений Крамаренко сообщил The Washington Post, что некоторые вывезенные устройства оборудованы GPS-трекерами и уполномоченные сотрудники видят, что часть оборудования находится в Беларуси, вдоль границы, а еще часть – в Минске, Гомеле и других городах.



Ранее в Мариупольском горсовете сообщали как в местном порту на российское судно РМЗ было погружено 2,5 тысячи тонн рулоной стали и отправлено в порт Ростова-на-Дону. Неоднократно правоохранителями фиксировались факты вывоза оккупантами с/х техники и продукции на территорию РФ и в оккупированный российскими войсками Крым.