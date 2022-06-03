Массированные обстрелы Херсонщины и Николаевщины: Два человека погибли, четверо ранены

В результате обстрелов со стороны оккупантов Николаевской и Херсонской областей погибли два человека, еще четверо ранены. Об этом сообщает Оперативное командование «Юг».



По данным военных, 2 июня по украинским позициям нанесены два авиационных удара. Без потерь. В результате массированного обстрела Нововоронцовки Херсонской области ранены два мирных жителя.



«В течение дня (2 июня — ред.) Николаев обстрелян трижды: утром — из систем залпового огня, днем и вечером — из тяжелой ствольной артиллерии. Повреждены две многоэтажки, четыре частных дома и хозяйственные здания, повреждены водопровод и газопровод. Утечки газа и угрозы населению нет», — отметили в командовании.



Там также сообщили, что в результате обстрелов один человек погиб на месте. Еще один был госпитализирован, но спасти жизнь пострадавшему не удалось. Известно и о двух раненых.



«Во время вечерних обстрелов областного центра снаряды попали в складские промышленные помещения, возник масштабный пожар. Силами спасателей он ликвидирован. Пострадавших нет», — проинформировали в командовании.



Ранее сообщалось, что российские силы нанесли по Николаевской области массированный ракетный удар с применением стратегической авиации.