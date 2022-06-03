Войска РФ обстреляли Днепропетровскую область ночью и утром

Зеленодольская община Криворожского района Днепропетровской области была снова обстреляна войсками России. Об этом сообщил глава ОВА Валентин Резниченко.



По его словам, пострадавших от обстрела россиян нет.



Резниченко также сообщил, что в Марьянском, которое вечером сильно пострадало из-за обстрелов работают специалисты, в частности восстанавливают газ и свет.



В утренней сводке Генштаба ВСУ указывалось, что российские захватчики получили отпор ВСУ и отступили на Славянском, Северодонецком направлениях, вблизи Красногоровки и Полтавки, а также на Криворожском направлении.