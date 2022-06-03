В Кремле угрожают потерей суверенитета Украине, если не пойдет на переговоры

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что отказ Украины от переговоров с Россией грозит новыми жертвами, разрушениями и потерей суверенитета. Об этом он сказал он в интервью телеканалу Al Jazeera.



По его мнению, перспектива политического урегулирования ситуации уменьшается, поскольку украинская сторона якобы отказалась договориться «по ключевым моментам».



«Отказаться от участия в НАТО и проводить нейтральную политику в этом направлении, а также провести частичную демилитаризацию и провести целый ряд других важных, на наш взгляд, вещей. Об этом шёл разговор и во время встреч наших делегаций и на белорусской земле, и в Стамбуле, и в онлайн режиме», - сказал он.



По его мнению, «происходит дальнейшее развитие специальной военной операции».

17 мая советник главы Офиса президента Михаил Подоляк подтвердил информацию российской стороны о том, что процесс переговоров между Украиной и РФ приостановлен.