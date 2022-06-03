Россия за 100 дней своего вторжения в Украину не смогла добиться ни одной стратегической цели. Об этом сообщается в разведывательном обзоре Минобороны Британии.



Российским войскам не удалось добиться своих первоначальных целей по захвату Киева и украинских центров власти. К отражению наступательных операций России привели устойчивое украинское сопротивление и неспособность захватить аэродром Гостомеля в первые 24 часа.



После провала первоначального плана, захватчики адаптировали свои действия, сосредоточив внимание на Донбассе. Российские силы создали и сохранили наступательный потенциал и сейчас, похоже, обладают инициативой над украинским сопротивлением, говорится в сообщении.



Отмечается, что Россия контролирует более 90% Луганской области и предположительно установит полный контроль в ближайшие две недели. Российские войска добились этих недавних тактических успехов за счет значительных потерь ресурсов и концентрации сил и огня на одной части общей кампании.



Вместе с тем Россия не смогла создать маневр или движение на других фронтах или направлениях и все они перешли к обороне.



«По сравнению с первоначальным планом России, ни одна из стратегических целей не была достигнута. Для того чтобы Россия добилась хоть какого-то успеха, ей потребуются постоянные огромные инвестиции человеческой силы и оборудования, и, вероятно, понадобится еще значительное время», - говорится в обзоре.