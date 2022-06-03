Потери оккупантов в Украине приближаются к 31 тысячи человек — Генштаб ВСУ

Общие боевые потери России с начала полномасштабного вторжения в Украину ориентировочно составили 30950 военнослужащих. Об этом сообщил Генштаб ВСУ.
Отмечается, что только за минувшие сутки было ликвидировано около 100 оккупантов.
Другие потери российских войск с 24 февраля по 03 июня ориентировочно составили:
За минувшие сутки противник понес наибольшие потери на Бахмутском направлениях.
Напомним, ранее в Институте изучения войны (ISW) заявили, что российские войска растратят свой наступательный потенциал в боях за Северодонецк и им может не хватить сил на захват Донецкой области.