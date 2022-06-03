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Потери оккупантов в Украине приближаются к 31 тысячи человек — Генштаб ВСУ

03 июня 2022, 10:12

Потери оккупантов в Украине приближаются к 31 тысячи человек — Генштаб ВСУ

Общие боевые потери России с начала полномасштабного вторжения в Украину ориентировочно составили 30950 военнослужащих. Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

Отмечается, что только за минувшие сутки было ликвидировано около 100 оккупантов.

Другие потери российских войск с 24 февраля по 03 июня ориентировочно составили:

  • танки — 1367 (+4);
  • боевые бронированные машины — 3366 (+12);
  • артиллерийские системы — 661 (+14);
  • РСЗО — 207;
  • системы ПВО — 95;
  • самолеты — 210;
  • вертолеты — 175;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 535 (+14);
  • крылатые ракеты — 121 (+1);
  • корабли / катера — 13;
  • автотехника и автоцистерны — 2329 (+4);
  • спецтехника — 51.

За минувшие сутки противник понес наибольшие потери на Бахмутском направлениях.

Напомним, ранее в Институте изучения войны (ISW) заявили, что российские войска растратят свой наступательный потенциал в боях за Северодонецк и им может не хватить сил на захват Донецкой области.

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