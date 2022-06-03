Потери оккупантов в Украине приближаются к 31 тысячи человек — Генштаб ВСУ

Общие боевые потери России с начала полномасштабного вторжения в Украину ориентировочно составили 30950 военнослужащих. Об этом сообщил Генштаб ВСУ.



Отмечается, что только за минувшие сутки было ликвидировано около 100 оккупантов.



Другие потери российских войск с 24 февраля по 03 июня ориентировочно составили:



танки — 1367 (+4);

боевые бронированные машины — 3366 (+12);

артиллерийские системы — 661 (+14);

РСЗО — 207;

системы ПВО — 95;

самолеты — 210;

вертолеты — 175;

БПЛА оперативно-тактического уровня — 535 (+14);

крылатые ракеты — 121 (+1);

корабли / катера — 13;

автотехника и автоцистерны — 2329 (+4);

спецтехника — 51.

За минувшие сутки противник понес наибольшие потери на Бахмутском направлениях.



Напомним, ранее в Институте изучения войны (ISW) заявили, что российские войска растратят свой наступательный потенциал в боях за Северодонецк и им может не хватить сил на захват Донецкой области.