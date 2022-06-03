Били ракетами: На Донетчине оккупанты обстреляли заводы и жилые дома

Последствия обстрелов Донецкой области. Фото: полиция

За прошедшие сутки войска РФ обстреляли 17 населенных пунктов в Донецкой области. Есть погибшие и раненые мирные жители. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Нацполиции в регионе.



Под обстрелы попали Славянск, Бахмут, Авдеевка, Зализное, Торецк, Красногоровка, Курахово, Донецкое, Райгородок, Семеновка, Щербиновка, Очеретино, Богоявленка, Новобахмутовка, Соловьево, Стародубовка, Покровское.



Российские силы наносили удары из самолетов, реактивных систем залпового огня «Ураган», артиллерии, танков, стрелкового оружия, а также ракетами «воздух — земля».



Вовреждены 35 гражданских объектов: жилые дома, коксохимический и огнеупорный заводы, помещения ТЭС, троллейбусный парк.



В полиции также сообщили, что в Авдеевке попали под обстрел выехавшие на ликвидацию пожара спасатели.



Правоохранители открыли уголовные производства по ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.