Подоляк: Украина не планирует использовать американские РСЗО для атак объектов на территории РФ

Украина ведет оборонительную войну и не планирует использовать предоставленные США реактивные системы залпового огня для атак объектов на территории РФ. Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.



Он назвал информацию об использовании американского оружия для ударов по территории России – пропагандой российских спецслужб.



Президент Владимир Зеленский ранее также подчеркнул, что украинские военные не планируют нападение на Россию.



Администрация США объявила, что предоставит Украине американские высокомобильные артиллерийские ракетные комплексы HIMARS с боеприпасами, которые могут поражать цели на расстоянии 70, а не 300 км.