Полицейские показали разрушенную обстрелами Марьинку

В Марьинке, находящейся под постоянными обстрелами российских войск, основательные разрушения жилого фонда, инфраструктуры города, по среди улиц можно увидеть неразорванные снаряды. Полиция Донецкой области показала на видео, как сейчас выглядит город.







Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко напомнил, что Марьинская громада на линии фронта находится уже 8 лет, а с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину местные жители находятся под постоянными обстрелами. Также он отметил, что большинство жителей Марьинки покинули город.



Ранее в полиции Донецкой области сообщили, что войска РФ за сутки обстреляли 17 населенных пунктов региона из самолетов, РСЗО «Ураган», артиллерии, танков, стрелкового оружия, а также ракетами «воздух — земля».