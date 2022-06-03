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Не менее сотни ракет и мин: Россияне обстреляли приграничную территорию Украины

03 июня 2022, 11:37

Не менее сотни ракет и мин: Россияне обстреляли приграничную территорию Украины

Россияне произвели массированный обстрел приграничной территории Украины. Об этом сообщили в Госпогранслужбе.

По данным пограничников, около пяти утра войска РФ с нескольких направлений открыли огонь по приграничной территории между Черниговской и Сумской областями.

«Враг обстреливал Украину реактивными системами залпового огня и минометами калибром 120 мм. В общей сложности с территории России прилетело не менее сотни вражеских ракет и мин. В результате обстрела существенных разрушений, а также пострадавших нет», — уточнили в Госпогранслужбе.

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