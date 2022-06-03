Журналист Невзоров получил гражданство Украины

Президент Владимир Зеленский предоставил гражданство Украины российскому журналисту Александру Невзорову и его супруге Лидии. Об этом сообщили советники главы МВД Антон Геращенко и Виктор Андрусив.



Президент Украины подписал соответствующий указ.



Отмечается, что гражданство Украины предоставлено «за выдающиеся заслуги перед страной».



Позже получение гражданства подтвердил и сам Невзоров.



Он отметил, что война РФ против Украины — преступление, в котором есть преступник — Россия — и жертва — Укриана. По его словам, это «невозможно оспорить или опровергнуть». Дальше же, как пишет Невзоров, каждый делает свой выбор: «помогать преступнику или спасать его жертву».



Невзоров неоднократно выступал с критикой российских властей и задолго до начало полномасштабного вторжения России в Украину предсказывал вероятный вооруженный конфликт. С конца февраля Невзоров все свои авторские программы посвящает только этой теме, высказывая осуждение политике Москвы и поддерживая Киев.



Следственный комитет РФ в конце марта сообщил о возбуждении уголовного дела в отношении Невзорова по статье о «фейках о вооруженных силах РФ». В этот момент журналист с супругой находился в Израиле, где проводил выступления перед местной публикой. В связи с возбуждением дела Невзоров не вернулся в Россию. В последнее время он жил в Европе и давал интервью европейским СМИ.