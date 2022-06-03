В оккупированном Мариуполе уже зафиксировано 1256 военных преступлений российской армии. Об этом на брифинге в Медиацентре сообщил мэр города Вадим Бойченко, передает «Укринформ».



«Мы сегодня фиксируем все преступления, которые совершила российская армия и уже самопровозглашенные руководители, провозгласившие себя властью… Преступлений очень много в Мариуполе. Их зафиксировано 1256. И все это расследует уже региональная прокуратура и Генеральная прокуратура. То есть все это имеет признаки военных преступлений», – сказал мэр.



Он напомнил о Драматическом театре в Мариуполе, разбомбленном русскими войсками, в помещении которого скрывались от обстрелов мирные жители города. По словам Бойченко, есть несколько свидетелей этого преступления российской армии, и они уже дают показания.



16 марта росармия сбросила с самолета бомбу и уничтожили Драматический театр Мариуполя, в котором скрывались сотни человек. Точное количество погибших в результате авиаудара неизвестно, речь идет о сотнях убитых.