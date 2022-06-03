Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

Эвакуация Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Северодонецк Краматорск

В Мариуполе зафиксировали более 1250 военных преступлений РФ — мэр

03 июня 2022, 12:59

В Мариуполе зафиксировали более 1250 военных преступлений РФ — мэр

В оккупированном Мариуполе уже зафиксировано 1256 военных преступлений российской армии. Об этом на брифинге в Медиацентре сообщил мэр города Вадим Бойченко, передает «Укринформ».

«Мы сегодня фиксируем все преступления, которые совершила российская армия и уже самопровозглашенные руководители, провозгласившие себя властью… Преступлений очень много в Мариуполе. Их зафиксировано 1256. И все это расследует уже региональная прокуратура и Генеральная прокуратура. То есть все это имеет признаки военных преступлений», – сказал мэр.

Он напомнил о Драматическом театре в Мариуполе, разбомбленном русскими войсками, в помещении которого скрывались от обстрелов мирные жители города. По словам Бойченко, есть несколько свидетелей этого преступления российской армии, и они уже дают показания.

16 марта росармия сбросила с самолета бомбу и уничтожили Драматический театр Мариуполя, в котором скрывались сотни человек. Точное количество погибших в результате авиаудара неизвестно, речь идет о сотнях убитых.

Читайте также:

АР: В результате удара России по драмтеатру в Мариуполе погибли 600 человек

Еще по теме

Места
Мариуполь
Прочее
Война Военные преступления
Люди
Вадим Бойченко

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
12:59
В Мариуполе зафиксировали более 1250 военных преступлений РФ — мэр
12:34
В Херсонской области снова появились украинская связь и интернет
12:31
«ЛНР» намерена переплавить трамвайные рельсы в Луганске
11:03
В Мариуполе в разрушенном доме обнаружили тела шестерых погибших
10:16
Мобилизованные «ДНР» просят Путина вывести их из Херсонской области
09:12
«ДНР»: Более 300 жителей Мариуполя вывезли в Безыменное за сутки
23:26
В Мариуполе погибших от обстрелов и ранений хоронят только в братских могилах
23:06
Славянск под прицелом. В Мариуполе готовятся давать паспорта РФ. Дайджест НД ►
18:57
Под Мариуполем обнаружили вторую фильтрационную тюрьму
17:32
В Кремле сейчас не видят возможности провести «референдумы» на оккупированных территориях Украины
16:07
Стали «чиновниками ЛНР»: Пятерым жителям Луганщины грозит до 15 лет тюрьмы
15:26
В оккупированном Новопскове собираются установить памятник Ленину
14:53
В ОВА назвали риски для людей, оставшихся в Мариуполе
12:09
В «ДНР» заявили о захвате Щурово и продвижении к Святогорску
11:53
За сутки — 20 тысяч: Сколько украинцев попали в Россию с начала войны
все новости
13:48
Песков: Основная тема переговоров в Турции – вывоз украинского зерна
12:59
В Мариуполе зафиксировали более 1250 военных преступлений РФ — мэр
12:55
«Кто-то захотел сделать террориста»: В России силовики пришли к отцу погибшего на крейсере «Москва» срочника
12:34
В Херсонской области снова появились украинская связь и интернет
12:31
Журналист Невзоров получил гражданство Украины
12:31
«ЛНР» намерена переплавить трамвайные рельсы в Луганске
12:17
Жители Константиновки сообщают о взрыве в городе
12:10
Сотни машин скопились на выезде из Запорожья из-за обстрелов
12:06
«ДНР» заявила о гибели мужчины и ранении женщины из-за обстрела в Горловке
11:52
Полицейские показали разрушенную обстрелами Марьинку
11:37
Не менее сотни ракет и мин: Россияне обстреляли приграничную территорию Украины
11:03
В Мариуполе в разрушенном доме обнаружили тела шестерых погибших
11:01
Из-за обстрелов невозможен ремонт: О водоснабжении Донецкой области рассказал Кириленко
10:30
Били ракетами: На Донетчине оккупанты обстреляли заводы и жилые дома
10:27
Подоляк: Украина не планирует использовать американские РСЗО для атак объектов на территории РФ
все новости
ВИДЕО
Мобилизованные «ДНР» просят Путина вывести их из Херсонской области
03 июня, 10:16
Славянск под прицелом. В Мариуполе готовятся давать паспорта РФ. Дайджест НД ►
02 июня, 23:06
Бои в Северодонецке. Жителей Мариуполя выселяют на улицу. Дайджест НД ►
01 июня, 23:21

«Новости Донбасса» © 2022, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция