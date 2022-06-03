Песков: Основная тема переговоров в Турции – вывоз украинского зерна

Тема вывоза украинского зерна будет одной из основных в ходе переговоров главы российского МИД Сергея Лаврова в Турции на следующей неделе. Об заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает российский «Интерфакс».



Ранее турецкие СМИ писали о том, что в ближайшие дни Турция, Россия, Украина и ООН планируют провести в Стамбуле заседание по обсуждению дорожной карты по выводу судов с зерном из украинских портов.



Телеканал CNN 23 мая опубликовал снимки со спутника Maxar Technologies от 19-го и 21 мая, на которых видно, как два корабля под российским флагом в порту Севастополя загружают предположительно украденное украинское зерно.