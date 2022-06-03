В правительстве рассказали о разрушенных войсками РФ объектах инфраструктуры Украины

С 24 февраля за 100 дней войны российские войска повредили тысячи км дорог и 7 тысяч км железнодорожных путей. Об этом сообщили в Министерстве инфраструктуры.



Разрушены обстрелами 11 аэропортов, 21 железнодорожный вокзал и захвачены 4 порта. К тому же из-за боевых действий повреждены и разрушены 302 автомобильных, а еще захвачены 4 морских порта.

Кроме того, по данным Мининфраструктуры, по меньшей мере 300 тысяч человек остались без жилья.



На данный момент, как отчитываются в Мининфраструктуры, расчищены сотни км дорог и отремонтированы сотни км путей, обеспечен проезд 39 искусственными сооружениями.

В правительстве заявлено о планах перейти «в инфраструктурное контрнаступление», как это делают украинские защитники на передовой.



Напомним, что по информации полицейских, лишь за сутки в одной Донецкой области армией РФ повреждены 35 гражданских объектов: жилые дома, коксохимический и огнеупорный заводы, помещения ТЭС, троллейбусный парк.