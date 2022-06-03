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«ДНР» сообщила об обмене «мобилизованного» пленного жителя Горловки на украинских военных

03 июня 2022, 15:08

«ДНР» сообщила об обмене «мобилизованного» пленного жителя Горловки на украинских военных

«Мобилизованный» «ДНР» житель Горловки. Скриншот «Мобилизованный» «ДНР» житель Горловки. Скриншот

«Мобилизованного» группировкой «ДНР» жителя Горловки, попавшего в плен к ВСУ, обменяли на украинских военных, попавших в плен к оккупантам в Запорожской области. Об этом сообщает так называемый «штаб теробороны ДНР».

Житель Горловки, который представился Александром, рассказал, что 19 февраля его «мобилизовала» группировка «ДНР». 1 марта он попал в плен к украинским военным. Горловчанин утверждает: ему сообщили, что «домой он не вернется».

Более двух месяцев пленный находился в исправительной колонии. После этого, уверяют в «ДНР», его обменяли на «украинских военнопленных в Запорожской области». Сейчас горловчанин находится на оккупированной части Донецкой области.

Отметим, что в Генштабе ВСУ и в Минобороны Украины сообщений об обмене пленными нет.

Министерство обороны России заявило, что в общей сложности 2439 украинских военных покинули «Азовсталь» с 16 мая. Их взяли в плен и доставили на подконтрольную группировке «ДНР» территорию. Российские СМИ писали, что часть «азовцев» вывезли в Россию, это признали и в самой «ДНР».

Власти Украины число вышедших с «Азовстали» не озвучивали.

Украинская сторона заявляет, что военных с «Азовстали» планируют обменять на пленных российских солдат. Когда это произойдет, в сообщениях украинских представителей не уточняется.

Международный комитет Красного Креста начал регистрацию пленных украинских военных, покинувших завод «Азовсталь». МККК и нардеп Верховной Рады Александр Ковалев посетили места содержания пленных с «Азовстали».

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