Полицейские, вовремя не покинувшие оккупированные территории, уволены

Все сотрудники полиции, которые остались на оккупированной территории, уволены из Национальной полиции Украины. Об этом передает агентство «Интерфакс-Украина» со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.



При этом добавили, что были определены места дислокации, куда должны были прибыть сотрудники Нацполиции из оккупированных территорий.



«Те, кто не прибыл и остался на оккупированных территориях, уволены со службы», - сообщили в ведомстве.



В интервью «Украинским новостям» глава Нацполиции Игорь Клименко рассказал, что из общей штатной численности в 130 тысяч, более чем 60 бывшим полицейским объявлено подозрение за сотрудничество с противником.