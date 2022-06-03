Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

Эвакуация Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Северодонецк Краматорск

Полицейские, вовремя не покинувшие оккупированные территории, уволены

03 июня 2022, 14:22

Полицейские, вовремя не покинувшие оккупированные территории, уволены

Все сотрудники полиции, которые остались на оккупированной территории, уволены из Национальной полиции Украины. Об этом передает агентство «Интерфакс-Украина» со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.

При этом добавили, что были определены места дислокации, куда должны были прибыть сотрудники Нацполиции из оккупированных территорий.

«Те, кто не прибыл и остался на оккупированных территориях, уволены со службы», - сообщили в ведомстве.

В интервью «Украинским новостям» глава Нацполиции Игорь Клименко рассказал, что из общей штатной численности в 130 тысяч, более чем 60 бывшим полицейским объявлено подозрение за сотрудничество с противником. 

Еще по теме

Организации
Нацполиция
Прочее
Война

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
17:53
«ЛНР» заблокирует Viber в Луганске и других оккупированных городах
17:13
«ДНР»: Донецк подвергся обстрелу из «Градов»
16:15
Ростовский губернатор предлагает создать макрорегион «Донбасс»
15:58
«Роскосмос» запустил ракету с флагами «ДНР» и «ЛНР» с «Байконура»
15:08
«ДНР» сообщила об обмене «мобилизованного» пленного жителя Горловки на украинских военных
12:59
В Мариуполе зафиксировали более 1250 военных преступлений РФ — мэр
12:34
В Херсонской области снова появились украинская связь и интернет
12:31
«ЛНР» намерена переплавить трамвайные рельсы в Луганске
11:03
В Мариуполе в разрушенном доме обнаружили тела шестерых погибших
10:16
Мобилизованные «ДНР» просят Путина вывести их из Херсонской области
09:12
«ДНР»: Более 300 жителей Мариуполя вывезли в Безыменное за сутки
23:26
В Мариуполе погибших от обстрелов и ранений хоронят только в братских могилах
23:06
Славянск под прицелом. В Мариуполе готовятся давать паспорта РФ. Дайджест НД ►
18:57
Под Мариуполем обнаружили вторую фильтрационную тюрьму
17:32
В Кремле сейчас не видят возможности провести «референдумы» на оккупированных территориях Украины
все новости
17:53
«ЛНР» заблокирует Viber в Луганске и других оккупированных городах
17:13
«ДНР»: Донецк подвергся обстрелу из «Градов»
16:48
Шестой пакет санкций ЕС против России вступил в силу. В списке Кабаева, Песков и еще 63 человека
16:48
Условия получения компенсации за разрушенное жилье перечислили юристы
16:27
Здание Харьковской ОГА не подлежит восстановлению
16:25
ВСУ выбили оккупантов из двух сел вблизи Северодонецка — Минобороны
16:15
Ростовский губернатор предлагает создать макрорегион «Донбасс»
15:58
«Роскосмос» запустил ракету с флагами «ДНР» и «ЛНР» с «Байконура»
15:57
МВД Украины: Открыто 16 дел об изнасиловании мирных жителей оккупантами
15:40
В правительстве рассказали о разрушенных войсками РФ объектах инфраструктуры Украины
15:33
Посол Украины заявил, что Турция покупает у России краденое украинское зерно
15:24
Войска РФ выпустили 16 ракет по Киевской, Львовской и Николаевской областям
15:08
«ДНР» сообщила об обмене «мобилизованного» пленного жителя Горловки на украинских военных
14:48
В Донецкой области ремонтные бригады вернули свет 50 тысячам семей
14:22
Полицейские, вовремя не покинувшие оккупированные территории, уволены
все новости
ВИДЕО
Мобилизованные «ДНР» просят Путина вывести их из Херсонской области
03 июня, 10:16
Славянск под прицелом. В Мариуполе готовятся давать паспорта РФ. Дайджест НД ►
02 июня, 23:06
Бои в Северодонецке. Жителей Мариуполя выселяют на улицу. Дайджест НД ►
01 июня, 23:21

«Новости Донбасса» © 2022, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция