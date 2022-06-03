В Донецкой области ремонтные бригады вернули свет 50 тысячам семей

Ремонтные бригады за последние сутки полностью или частично восстановили электроснабжение в 27 населенных пунктах Донецкой области, обесточенных из-за боевых действий. Свет вернули почти 50 тысячам семей. Об этом сообщили в пресс-службе ДТЭК Донецкие электросети.



Жилье 49 865 семей в Краматорском, Бахмутском и Покровском районах снова со светом, большая часть из них — в первых двух районах.



«Без света остается 331 населенный пункт Донецкой области. Самые сложные направления — Славянское, Авдеевское, Марьинское, Торецкое, Бахмутское и Великоновоселковское. Ситуация в регионе, особенно на севере, осложняется, что приводит ко все более частым повреждениям оборудования и линий электропередач», — отметили в компании.