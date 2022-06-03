Посол Украины заявил, что Турция покупает у России краденое украинское зерно

Посол Украины в Анкаре Василий Боднар заявил, что Турция покупает у России краденое украинское зерно. Об этом сообщает Reuters.



«Посол заявил в пятницу, что Турция входит в число стран, покупающих зерно, украденное Россией в Украине», – говорится в сообщении.



Боднар также сообщил журналистам, что обратился за помощью к турецким властям и Интерполу, чтобы расследовать, кто причастен к переправке зерна транзитом через турецкие воды.



Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что из-за блокады Россией украинских портов в Черном море и захвата украинской части берега Азовского моря Украина не может отправить на экспорт 22 млн т зерновых, которые уже есть на складах.