МВД Украины: Открыто 16 дел об изнасиловании мирных жителей оккупантами

В органы полиции Украины поступило около полусотни обращений о сексуальном насилии российскими военнослужащими в отношении мирного населения, открыто 16 дел, предъявлено три подозрения. Об этом сказала заместитель министра внутренних дел Украины Екатерина Павличенко на брифинге, передает «Интерфакс-Украина».



Замглавы МВД отметила, что только в органы полиции поступило около полусотни обращений о сексуальных преступлениях оккупантов. Такие данные были приняты из Киевской, Донецкой, Запорожской, Херсонской, Харьковской, Луганской и Черниговской областей.



По словам Павличенко, сложность документирования этих преступлений также заключается в недостаточности доказательств и даже их отсутствием.



«Российские оккупанты убирали следы этих преступлений. Они сжигали тела мирных жителей, которых пытали. Поэтому сложности с документированием таких преступлений», - пояснила замминистра.



Информация о других фактах еще проверяется, устанавливаются потерпевшие, собираются доказательства.



По ее словам, трем лицам в трех уголовных производствах по факту изнасилования сообщено о подозрении.



В Киевской области, как рассказала Павличенко, установлены 13 потерпевших от сексуального насилия со стороны оккупантов.