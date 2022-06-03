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Ростовский губернатор предлагает создать макрорегион «Донбасс»

03 июня 2022, 16:15

Ростовский губернатор предлагает создать макрорегион «Донбасс»

Губернатор Ростовской области России Василий Голубев предложил создать макрорегион «Донбасс». Об этом сообщает «РИА Новости».

Он говорит, что такой шаг якобы будет способствовать развитию взаимодействия между оккупарованными территориями Донецкой и Луганской областей и российскими регионами. Взаимодействия с территориями под контролем группировок «ЛНР», «ДНР» российский чиновник видит в самых различных областях, включая сотрудничество малого и среднего предпринимательства.

Голубев напомнил, что ранее, еще в 2011 году, был создан еврорегион «Донбасс», в который до 2014 года входили Ростовская, Воронежская, а также Луганская и Донецкая области Украины. Сейчас же, по его словам, российской властью рассматривается вопрос о возвращении, но уже не еврорегиона, а макрорегиона.

Напомним, что всего за прошедшие сутки в Донецкой области, с которой Голубев хочет взаимодействия, российские войска повредили и полностью уничтожили 35 гражданских объектов: жилые дома, коксохимический и огнеупорный заводы, помещения ТЭС, троллейбусный парк, в следствие попадания снарядов РФ гибли и получали ранения жители региона. Удары же по Донбассу войска РФ наносили из самолетов, РСЗО «Ураган», артиллерии, танков, стрелкового оружия, а также ракетами «воздух — земля».

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