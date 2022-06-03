ВСУ выбили оккупантов из двух сел вблизи Северодонецка — Минобороны

На Северодонецком направлении украинские военные отодвинули российские войска от двух населенных пунктов. Об этом сообщил спикер министерства обороны Украины Александр Мотузяник.



Речь о селах Метелкино и Белогоровка.



По словам Мотузяника, противник понес потери и отошел.



«По состоянию на утро противник при поддержке авиации ведет штурмовые действия в жилых кварталах центральной части города Северодонецка. Об этом тоже несет потери. На сейчас активные бои продолжаются», — сказал спикер Минобороны.

В то же время, по словам Мотузяника, на Бахмутском направлении ВСУ не дают противнику оттеснить украинские войска с занимаемых позиций и создать условия для дальнейшего наступления на Донбассе.

Мобилизованные на войну против Украины группировкой «ДНР» пожаловались президенту России Владимиру Путину и попросили вывести их из Херсонской области.