Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

Эвакуация Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Северодонецк Краматорск

ВСУ выбили оккупантов из двух сел вблизи Северодонецка — Минобороны

03 июня 2022, 16:25

ВСУ выбили оккупантов из двух сел вблизи Северодонецка — Минобороны

На Северодонецком направлении украинские военные отодвинули российские войска от двух населенных пунктов. Об этом сообщил спикер министерства обороны Украины Александр Мотузяник.

Речь о селах Метелкино и Белогоровка.

По словам Мотузяника, противник понес потери и отошел.

«По состоянию на утро противник при поддержке авиации ведет штурмовые действия в жилых кварталах центральной части города Северодонецка. Об этом тоже несет потери. На сейчас активные бои продолжаются», — сказал спикер Минобороны.

В то же время, по словам Мотузяника, на Бахмутском направлении ВСУ не дают противнику оттеснить украинские войска с занимаемых позиций и создать условия для дальнейшего наступления на Донбассе.

Мобилизованные на войну против Украины группировкой «ДНР» пожаловались президенту России Владимиру Путину и попросили вывести их из Херсонской области. 

Еще по теме

Места
Северодонецк Луганская область Белогоровка
Люди
Александр Мотузяник
Прочее
Война Оккупация российская агрессия

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
17:53
«ЛНР» заблокирует Viber в Луганске и других оккупированных городах
17:13
«ДНР»: Донецк подвергся обстрелу из «Градов»
16:15
Ростовский губернатор предлагает создать макрорегион «Донбасс»
15:58
«Роскосмос» запустил ракету с флагами «ДНР» и «ЛНР» с «Байконура»
15:08
«ДНР» сообщила об обмене «мобилизованного» пленного жителя Горловки на украинских военных
12:59
В Мариуполе зафиксировали более 1250 военных преступлений РФ — мэр
12:34
В Херсонской области снова появились украинская связь и интернет
12:31
«ЛНР» намерена переплавить трамвайные рельсы в Луганске
11:03
В Мариуполе в разрушенном доме обнаружили тела шестерых погибших
10:16
Мобилизованные «ДНР» просят Путина вывести их из Херсонской области
09:12
«ДНР»: Более 300 жителей Мариуполя вывезли в Безыменное за сутки
23:26
В Мариуполе погибших от обстрелов и ранений хоронят только в братских могилах
23:06
Славянск под прицелом. В Мариуполе готовятся давать паспорта РФ. Дайджест НД ►
18:57
Под Мариуполем обнаружили вторую фильтрационную тюрьму
17:32
В Кремле сейчас не видят возможности провести «референдумы» на оккупированных территориях Украины
все новости
17:53
«ЛНР» заблокирует Viber в Луганске и других оккупированных городах
17:13
«ДНР»: Донецк подвергся обстрелу из «Градов»
16:48
Шестой пакет санкций ЕС против России вступил в силу. В списке Кабаева, Песков и еще 63 человека
16:48
Условия получения компенсации за разрушенное жилье перечислили юристы
16:27
Здание Харьковской ОГА не подлежит восстановлению
16:25
ВСУ выбили оккупантов из двух сел вблизи Северодонецка — Минобороны
16:15
Ростовский губернатор предлагает создать макрорегион «Донбасс»
15:58
«Роскосмос» запустил ракету с флагами «ДНР» и «ЛНР» с «Байконура»
15:57
МВД Украины: Открыто 16 дел об изнасиловании мирных жителей оккупантами
15:40
В правительстве рассказали о разрушенных войсками РФ объектах инфраструктуры Украины
15:33
Посол Украины заявил, что Турция покупает у России краденое украинское зерно
15:24
Войска РФ выпустили 16 ракет по Киевской, Львовской и Николаевской областям
15:08
«ДНР» сообщила об обмене «мобилизованного» пленного жителя Горловки на украинских военных
14:48
В Донецкой области ремонтные бригады вернули свет 50 тысячам семей
14:22
Полицейские, вовремя не покинувшие оккупированные территории, уволены
все новости
ВИДЕО
Мобилизованные «ДНР» просят Путина вывести их из Херсонской области
03 июня, 10:16
Славянск под прицелом. В Мариуполе готовятся давать паспорта РФ. Дайджест НД ►
02 июня, 23:06
Бои в Северодонецке. Жителей Мариуполя выселяют на улицу. Дайджест НД ►
01 июня, 23:21

«Новости Донбасса» © 2022, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция