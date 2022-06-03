Здание Харьковской ОГА не подлежит восстановлению

Обстрелянное войсками России здание Харьковской областной администрации восстановлению не подлежит. Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.



Российские войска запустили ракету «Искандер» в здание еще 1 марта. В момент взрыва, по словам Синегубова, в Харьковской ОГА должно было проходить совещание силовиков, руководства и волонтеров.



«Мы просто личным составом опоздали на то совещание, которое мы должны были проводить здесь. Уже есть заключение экспертов, что здание восстановлению не подлежит», - отметил глава области.





В Харькове, по данным горсовета, разрушена треть жилого фонда, а погибло под обстрелами российских войск около 800 человек.