Условия получения компенсации за разрушенное жилье перечислили юристы

Украинцы, чье жилье было разрушено в результате вооруженной агрессии РФ, могут подать информационное сообщение о поврежденном и уничтоженном недвижимом имуществе. Одним из критериев получения денежной компенсации за такое имущество является его нахождение на подконтрольной украинским властям территории. Об этом сообщают в благотворительном фонде «Право на защиту».



На горячую линию обратились переселенцы, которые интересовались, можно ли подать заявление на компенсацию за поврежденное из-за боевых действий жилье — в том случае, если оно находится на оккупированной территории.



Юристы БФ «Право на защиту» пояснили, что Постановлением Кабинета министров Украины № 326 от 20.03.2022 года закреплены 15 возможных направлений. Среди которых, в частности, был выделен порядок определения ущерба в результате разрушения жилого фонда.



В частности, ключевыми составляющими для получения денежной компенсации за поврежденное/потерянное недвижимое имущество являются:

факт нахождения такого имущества в собственности пострадавшего;

нахождение недвижимости на контролируемых Украиной территориях;

разрушение такого имущества в результате чрезвычайной ситуации военного характера, вызванной вооруженной агрессией.

При этом на разработку методики правительство Украины дало Минрегиону шесть месяцев, то есть до конца сентября. После утверждения методики порядок позволит только определить размер ущерба, но не получить возмещение.



«Непосредственно сам механизм компенсации сегодня находится в процессе обсуждения. Имеется в виду проект Закона Украины №7198 от 24.03.2022 года "О компенсации за повреждение и уничтожение отдельных категорий объектов недвижимого имущества в результате боевых действий, террористических актов, диверсий, вызванных военной агрессией Российской Федерации", поступивший на рассмотрение Верховной Рады Украины и принятый за основу», — сообщили правозащитники.



Также в «Право на защиту» подчеркнули, что собственник поврежденного имущества, как физическое лицо, имеет право подать информационное сообщение о поврежденном и уничтоженном недвижимом имуществе (Постановление Кабмина №380 от 26.03.2022). С этой целью создается Государственный реестр поврежденного и уничтоженного имущества.



Подать сообщение можно самостоятельно, через Центр предоставления административных услуг или с помощью нотариуса.

Ранее сообщалось, что украинские власти планируют предоставить владельцам разрушенных российскими войсками домов и квартир право самостоятельно выбрать место получения нового жилья.