Генштаб: Россияне безуспешно наступают на Бахмут, Соледар и Лисичанск

Российские войска под прикрытием артиллерии ведут штурмовые действия в жилых районах на востоке Северодонецка Луганской области. Они имеют частичный успех, сообщается в оперативной информации Генерального штаба Вооруженных сил Украины.



Кроме того, на Донецком направлении россияне наступают в направлении городов Бахмут, Соледар и Лисичанск, однако безуспешно. Пока они отошли на ранее занятые позиции. Они также пытались взять под контроль участок левого берега реки Северский Донец и создать условия для форсирования основными силами группировки.



Также оккупанты безуспешно пытались вести наступление на направлении городов Барвенково Харьковской области и Святогорск Донецкой области.



На Лиманском направлении российские войска применили реактивную и ствольную артиллерию в районах сел Щурово и Брусовка, на Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях зафиксированы обстрелы из минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах сел Пески, Николаевка, Полтавка и Покровское.



На Харьковском направлении российские оккупанты продолжают ведение обороны, разрушают гражданские объекты в городе Харькове. Нанесли авиационный удар вертолетами Ми-8 по позициям украинских войск в районах поселков Слатино и Дементиевка. На Слобожанском направлении оккупанты обстреливали силы обороны с применением авиации, ствольной артиллерии, реактивных систем залпового огня, минометов и танков.



На Северском направлении оккупанты нанесли ракетный авиационный удар в районе поселка Краснополье Сумской области и произвел минометный обстрел в районе села Михальчина Слобода Черниговской области.



На Южнобужском направлении захватчик ведет оборону, на отдельных направлениях пытается вернуть утраченные позиции с применением артиллерии.