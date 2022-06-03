ВСУ немного подвинули российских военных в Северодонецке – Гайдай

Российские войска были отодвинуты на 20% внутри Северодонецка в ходе боев за город. Они потеряли много военной техники и личного состава, сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.



«Я лично уже слышал много раз, что Северодонецк российская армия захватила полностью. Хочу вам сказать, что нет, не захватила полностью. Кроме того, если раньше была тяжелая ситуация и около 70% (города – ред.) было захвачено, то сейчас процентов на 20 их отодвинули назад», — сказал Гайдай в эфире национального телемарафона 3 июня.



По его словам, в боях за город российская армия теряет много военной техники и личного состава. При этом, по данным Гайдая боевики «ДНР» уже отказываются воевать за боевиков «ЛНР».



Он добавил, что для полноценного контрнаступления украинской армии пока не хватает дальнобойного вооружения, однако, как только оно поступит в ВСУ от западных партнеров в достаточных количествах, российская артиллерия «будет отодвинута» от украинских позиций.



«Потом российская пехота просто убежит», — подытожил Гайдай.