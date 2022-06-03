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Россияне запрещают перемещаться по Мариуполю и выезжать из города – Андрющенко

03 июня 2022, 23:49

Россияне запрещают перемещаться по Мариуполю и выезжать из города – Андрющенко

Российские войска, захватившие Мариуполь, решили усилить режим фильтрации в городе. Об этом сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко. По его словам, оккупационные власти решили остановить перемещение между районами города и выезд из него.

«Причины две – рост недовольства внутри города и бесконтрольная утечка информации в Украине. Поэтому будут усилены карательно-розыскные отряды и процесс поиска проукраинского актива», – написал Андющенко в Telegram.

Он добавил, что на большом заседании 2 июня в Мариуполе в кулуарах обсуждался вопрос риска холеры и мора рыбы в акватории Азова.

«Решили пока де-факто закрыть город на карантин, приостановив выезд. Ожидаемая очередная глупость. Мариупольцы – не возвращайтесь. Ни в коем случае. Кто в городе – бегите даже через Россию в дружественные страны. Дальше будет жестче», – написал советник мэра.

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