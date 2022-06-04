Донецк обстрелян «Градами», а в Луганской области ВСУ отодвинули войска РФ. Дайджест НД за день ►

Ежедневная сводка «Новости Донбасса» по ситуации на Востоке Украины и по всей стране. Сегодня в выпуске:
- Россия окапывается в направлении Славянска. Параллельно обстреливая ряд городов Донецкой области. Взрывы сегодня были слышны в Константиновке и Бахмуте.
- Восстановить водоснабжение на Донбассе пока не получится.
- В Лисичанске разрушено 60% инфраструктуры, а в Северодонецке идут бои в центре города.
- ВСУ отодвинули оккупантов от двух сел в Луганской области, где ранее те пытались форсировать Северский Донец.
- «Мобилизованные» в «ДНР» мужчины обратились к Путину. Позже одного из военных увезли в неизвестном направлении.
- В «ЛНР» блокируют Viber. Якобы через него ВСУ вычисляет позиции оккупантов.
- По Донецку прилетело порядка 25 раке. В одной из онкологических больниц нет света.
- Более тысячи военных преступлений зафиксировано в Мариуполе. Ими занимается Генпрокуратура.