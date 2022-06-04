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Донецк обстрелян «Градами», а в Луганской области ВСУ отодвинули войска РФ. Дайджест НД за день ►

04 июня 2022, 00:24

Донецк обстрелян «Градами», а в Луганской области ВСУ отодвинули войска РФ. Дайджест НД за день ►

Ежедневная сводка «Новости Донбасса» по ситуации на Востоке Украины и по всей стране. Сегодня в выпуске:

  • Россия окапывается в направлении Славянска. Параллельно обстреливая ряд городов Донецкой области. Взрывы сегодня были слышны в Константиновке и Бахмуте.
  • Восстановить водоснабжение на Донбассе пока не получится.
  • В Лисичанске разрушено 60% инфраструктуры, а в Северодонецке идут бои в центре города.
  • ВСУ отодвинули оккупантов от двух сел в Луганской области, где ранее те пытались форсировать Северский Донец.
  • «Мобилизованные» в «ДНР» мужчины обратились к Путину. Позже одного из военных увезли в неизвестном направлении.
  • В «ЛНР» блокируют Viber. Якобы через него ВСУ вычисляет позиции оккупантов.
  • По Донецку прилетело порядка 25 раке. В одной из онкологических больниц нет света.
  • Более тысячи военных преступлений зафиксировано в Мариуполе. Ими занимается Генпрокуратура.

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
00:24
Донецк обстрелян «Градами», а в Луганской области ВСУ отодвинули войска РФ. Дайджест НД за день ►
20:43
«ДНР» заблокировала Viber на оккупированной территории
18:12
В Донецке и Макеевке – прилеты
17:53
«ЛНР» заблокирует Viber в Луганске и других оккупированных городах
17:13
«ДНР»: Донецк подвергся обстрелу из «Градов»
16:15
Ростовский губернатор предлагает создать макрорегион «Донбасс»
15:58
«Роскосмос» запустил ракету с флагами «ДНР» и «ЛНР» с «Байконура»
15:08
«ДНР» сообщила об обмене «мобилизованного» пленного жителя Горловки на украинских военных
12:59
В Мариуполе зафиксировали более 1250 военных преступлений РФ — мэр
12:34
В Херсонской области снова появились украинская связь и интернет
12:31
«ЛНР» намерена переплавить трамвайные рельсы в Луганске
11:03
В Мариуполе в разрушенном доме обнаружили тела шестерых погибших
10:16
Мобилизованные «ДНР» просят Путина вывести их из Херсонской области
09:12
«ДНР»: Более 300 жителей Мариуполя вывезли в Безыменное за сутки
23:26
В Мариуполе погибших от обстрелов и ранений хоронят только в братских могилах
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00:24
Донецк обстрелян «Градами», а в Луганской области ВСУ отодвинули войска РФ. Дайджест НД за день ►
23:49
Россияне запрещают перемещаться по Мариуполю и выезжать из города – Андрющенко
23:24
На Донетчине пострадали три человека за день от обстрелов
22:37
Путин предложил Украине вывозить зерно через оккупированный порт разрушенного Мариуполя
21:30
ВСУ немного подвинули российских военных в Северодонецке – Гайдай
20:43
«ДНР» заблокировала Viber на оккупированной территории
19:30
Генштаб: Россияне безуспешно наступают на Бахмут, Соледар и Лисичанск
18:22
ООН: Статус временной защиты в Европе получили почти три миллиона беженцев из Украины
18:12
В Донецке и Макеевке – прилеты
18:04
ЕС не признает выдачу российских паспортов жителям Херсона и Запорожья
17:53
«ЛНР» заблокирует Viber в Луганске и других оккупированных городах
17:13
«ДНР»: Донецк подвергся обстрелу из «Градов»
16:48
Шестой пакет санкций ЕС против России вступил в силу. В списке Кабаева, Песков и еще 63 человека
16:48
Условия получения компенсации за разрушенное жилье перечислили юристы
16:27
Здание Харьковской ОГА не подлежит восстановлению
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ВИДЕО
Донецк обстрелян «Градами», а в Луганской области ВСУ отодвинули войска РФ. Дайджест НД за день ►
04 июня, 00:24
Мобилизованные «ДНР» просят Путина вывести их из Херсонской области
03 июня, 10:16
Славянск под прицелом. В Мариуполе готовятся давать паспорта РФ. Дайджест НД ►
02 июня, 23:06

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