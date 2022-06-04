Россияне пытаются наступать на Северодонецком и Бахмутском направлениях — сводка Генштаба ВСУ

Российские войска сосредоточили основные усилия на наступлении на Северодонецком и Бахмутском направлениях. Об этом сообщил Генштаб ВСУ в сводке боевых действий за минувшие сутки.



При поддержке артиллерии, противник ведет штурмовые действия в Северодонецке, усилил группировку за счет мобилизационного резерва 2-го армейского корпуса, в городе продолжаются бои. Оккупанты вели наступление в направлении Устиновки, успеха не имели.



На Бахмутском направлении противник вел наступление при поддержке артиллерии и был вынужден отойти в результате огневого поражения от украинских подразделений.



На Славянском направлении противник совершал артиллерийские обстрелы Грушувахи, Татьяновки и Дибровно. Проводил штурмовые действия в направлении Богородичного, успеха не имел. Вел безуспешное наступление в направлении Вернополья, понес потери.



На Донецком направлении противник обстреливает позиции украинских войск вдоль всей линии соприкосновения из минометов, ствольной и реактивной артиллерии. Использует оперативно-тактическую и армейскую авиацию.



На Авдеевском и Кураховском направлениях противник ведет сковывающие и отвлекающие действия.



На Лиманском направлении, в районе населенного пункта Старый Караван, оккупанты пытаются взять под контроль участок левого берега реки Северский Донец.



Темп продвижения захватчиков во время боевых действий в Донецком направлении низкий, что обусловлено физическим истощением личного состава и низким морально-психологическим состоянием.



На Слобожанском направлении продолжаются боевые действия. Колонна техники противника с горючим и боеприпасами перемещалась в направлении Шиповато. В обратном направлении осуществляется эвакуация поврежденного вооружения и военной техники (до 100 единиц).



На Харьковском направлении основные усилия оккупантов сосредоточены на удержании занятых рубежей. Продолжается интенсивное огневое влияние на подразделения Сил обороны в районах населенных пунктов Глубокое, Русские Тишки, Старый Салтов и Черкасские Тишки. Россияне нанесли ракетный удар по объекту транспортной инфраструктуры в районе населенного пункта Мохнач.



На Южнобужском направлении противник ведет позиционную оборону и пытается производить огненное поражение украинских подразделений.



Захватчики боятся сопротивления местного населения, нарастающего в частности в Херсонской области. Руководство оккупантов передвигается с большим количеством охраны, в бронежилетах, в бронированных машинах. Местные жители продолжают оказывать тотальное сопротивление.



На Волынском и Полесском направлениях ситуация существенных изменений не претерпела.



На Северском направлении противник удерживает свои подразделения в приграничных районах Брянской и Курской областей для усиления границы и сковывания действий украинских войск.



На Бессарабском направлении, а также Черноморской и Азовской морских операционных зонах ситуация без существенных изменений.



В готовности к применению ракетного вооружения в акватории Черного моря находятся 3 носителя крылатых ракет морского базирования типа «Калибр».



За минувшие сутки на Донецком и Луганском направлениях отбиты 9 атак, уничтожены 1 танк, 1 артиллерийская система, 6 боевых бронированных машин, 2 специальных бронированных автомобиля и 3 единицы автомобильной техники. Подразделения противовоздушной обороны сбили крылатую ракету, тактический разведывательный БПлА «Элерон» и два БПлА типа «Орлан-10».