Одесский театр перестал быть «русским»

Депутаты Одесского облсовета поддержали решение убрать слово «русский» из названия «Одесский областной академический русский драматический театр». Об этом сообщила пресс-служба Одесского облсовета.



«Депутаты поддержали проект решения об изменении названия коммунального предприятия "Одесский областной академический русский драматический театр". В связи с военной агрессией РФ работники театра выступили с инициативой избавиться от слова "русский" в названии», - сказано в сообщении.



Во время заседания депутаты Одесского областного совета также решили обратиться к Президенту Украины, Верховной Раде и Кабинету Министров с осуждением военной агрессии Российской Федерации и любого сотрудничества с оккупантами.