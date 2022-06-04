Россияне бросают все резервы на Северодонецк. Кадыровцы там теряют бойцов

В Луганской области россияне бросают все резервы на Северодонецк. Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.



«Сейчас это их главная цель», — подчеркнул Гайдай.



По словам главы ОВА, ВСУ постепенно сдвигают оккупантов.



«Кадыровцы, обычно не воюющие на первой линии, потеряли бойцов в нашем областном центре», — отметил он.



Гайдай также сообщил, что гуманитарная ситуация тяжелая: в Северодонецк еду и лекарства доставить невозможно, в Лисичанскую и Горскую громаду еще привозят. Тем временем оккупанты подрывают мосты, чтобы невозможно было подвозить подкрепление украинским военным и гуманитарку гражданским. А на оккупированных территориях местное население подвергается грабежам и издевательствам.