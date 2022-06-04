Россия увеличила применение авиации на Донбассе — британская разведка

Комбинированное применение тактической авиации и артиллерии стало ключевым фактором недавних тактических успехов России на Донбассе. Об этом сообщило Министерство обороны Великобритании в Twitter.



Отмечается, что Россия увеличила воздушную активность над территориями Донбасса. Российские самолеты наносят удары, используя как управляемые, так и неуправляемые боеприпасы.



«Более широкое использование неуправляемых боеприпасов привело к широкомасштабному разрушению населенных пунктов на Донбассе и почти наверняка вызвало значительный сопутствующий ущерб и жертвы среди гражданского населения», - сказано в сообщении.



В ведомстве заявили, что неспособность России подавить или уничтожить украинские стратегические системы ПВО в первые дни конфликта ограничила ее возможности по оказанию тактической воздушной поддержки наземным маневренным элементам, что способствовало провалу наступления на Киев.



«Вследствие этого российская воздушная активность в основном ограничивалась дальними ударами с использованием крылатых ракет воздушного и наземного запуска, чтобы нарушить движение украинских подкреплений и поставок», - говорится в сообщении.



В британской разведке подчеркнули, что сами по себе эти удары не смогли оказать существенного влияния на конфликт, и в результате российские запасы высокоточных управляемых ракет значительно истощились.



«С переключением оперативного фокуса на Донбасс Россия смогла увеличить использование тактической авиации для поддержки своего ползучего продвижения, сочетая авиаудары с массированными артиллерийскими обстрелами для обеспечения своей подавляющей огневой мощи», - сказано в сообщении.