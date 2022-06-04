В Донецкой области под обстрел попали 11 населенных пунктов

Последствия обстрелов Донетчины. Фото: полиции

За прошедшие сутки войска РФ обстреляли 11 населенных пунктов в Донецкой области. Есть раненые мирные жители. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Нацполиции в регионе.



Российские войска били по населенным пунктам Авдеевка, Краматорск, Константиновка, Соледар, Марьинка, Васильевка, Нью-Йорк, Маяки, Сокол, Керамик, Новомихайловка. Обстрелы велись из ракетных комплексов «Точка-У», реактивных систем залпового огня «Град», артиллерии, танков, стрелкового оружия.



Разрушены 14 гражданских объектов: жилые дома и критическая инфраструктура. В частности, повреждены девять частных домов, три многоэтажки, линии электропередач, админздание ТЭС.



Правоохранители документируют военные преступления России. Открыты уголовные производства по ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.