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В Донецкой области под обстрел попали 11 населенных пунктов

04 июня 2022, 11:05

В Донецкой области под обстрел попали 11 населенных пунктов

Последствия обстрелов Донетчины. Фото: полиции Последствия обстрелов Донетчины. Фото: полиции

За прошедшие сутки войска РФ обстреляли 11 населенных пунктов в Донецкой области. Есть раненые мирные жители. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Нацполиции в регионе.

Российские войска били по населенным пунктам Авдеевка, Краматорск, Константиновка, Соледар, Марьинка, Васильевка, Нью-Йорк, Маяки, Сокол, Керамик, Новомихайловка. Обстрелы велись из ракетных комплексов «Точка-У», реактивных систем залпового огня «Град», артиллерии, танков, стрелкового оружия.

Разрушены 14 гражданских объектов: жилые дома и критическая инфраструктура. В частности, повреждены девять частных домов, три многоэтажки, линии электропередач, админздание ТЭС.

Правоохранители документируют военные преступления России. Открыты уголовные производства по ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

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