Под постоянными обстрелами: Как сегодня выглядит Угледар

С начала полномасштабного вторжения России Угледар Донецкой области находится под постоянными обстрелами. Большинство жителей выехали, однако есть и те, кто остался. Об этом сообщает пресс-служба Донецкой областной военной администрации.



Несмотря на сложную ситуацию с безопасностью и активные боевые действия, люди, которые остаются в городе, продолжают получать гуманитарную помощь. Ее привозят сотрудники администрации вместе с полицией и Вооруженными силами Украины.



В Угледаре — многочисленные разрушения, разбиты торговые павильоны, жилые дома. В уцелевших многоэтажках выбиты окна.



В ОВА показали, как сегодня выглядит город.