Флаг Украины с «Азовстали» передали в музей

Флаг Украины, который развевался над заводом «Азовсталь» в Мариуполе, передали в Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления разведки Минобороны Украины.



Государственный флаг передан в экспозицию «Украина — распятие» на хранение. Он вскоре станет титульным экспонатом музейной коллекции свидетельств войны РФ против Украины.



На торжественной передаче присутствовали глава ГУР Кирилл Буданов, военные, защищавшие Мариуполь, а также жены военных, которые сейчас находятся в плену.