Оккупанты обстреляли многоэтажки Николаева, трое погибших

Российские оккупанты обстреляли жилые кварталы Николаева, есть погибшие. Об этом сообщил городской голова Александр Сенкевич.



«Сегодня утром в очередной раз пострадал Корабельный район. По состоянию на 15:00 известно о троих погибших (двое из них погибли на месте обстрела, один человек умер по дороге в больницу). Также ранения получили еще четыре человека, за их жизнь борются медики», — отметил Сенкевич.



По предварительным данным, известно о трех поврежденных многоэтажках, сбор информации продолжается.